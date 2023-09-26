Поєдинки відбудуться 26 та 27 вересня, а одна гра запланована на 12 жовтня.
Назарій Дьордь, football.net.ua
26 вересня 2023, 07:24
Комітети УАФ оголосили про призначення суддівських бригад на майбутні матчі 1/8 фіналу Кубка України у сезоні-2023/24.
Поєдинки кубкого розіграшу відбудуться 26-27 вересня, а гра між Маріуполем та луганською Зорею запланована на 12 жовтня.
Кубок України. 1/8 фіналу
26 вересня
Рух — Олександрія. 15.00. Арбітр — Панчишин Д. І. (Харків).
Верес — Шахтар. 17.00. Арбітр — Пасхал І. Ю. (Херсон).
27 вересня
Вікторія — Минай. 14.00. Арбітр — Козорог К. В. (Київська обл.).
Полісся — Дніпро-1. 15.00. Арбітр — Омельченко О. В. (Слов'янськ).
Чорноморець — Кривбас. 17.00. Арбітр — Причина С. Р. (Львівська обл.).
Оболонь — Динамо Київ. 17.00. Арбітр — Дьордь Н. В. (Ужгород).
Металіст 1925 — Ворскла. 18.30. Арбітр — Резніков Д. М. (Кам'янське).
12 жовтня
Маріуполь — Зоря. 13.00. Арбітр — Кубряк Д. В. (Одеса).
Раніше УАФ виступила з заявою щодо скарги тимощука.