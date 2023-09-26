Комітети УАФ оголосили про призначення суддівських бригад на майбутні матчі 1/8 фіналу Кубка України у сезоні-2023/24.

Поєдинки кубкого розіграшу відбудуться 26-27 вересня, а гра між Маріуполем та луганською Зорею запланована на 12 жовтня.

Кубок України. 1/8 фіналу

26 вересня

Рух — Олександрія. 15.00. Арбітр — Панчишин Д. І. (Харків).

Верес  — Шахтар. 17.00. Арбітр — Пасхал І. Ю. (Херсон).

27 вересня

Вікторія  — Минай. 14.00. Арбітр — Козорог К. В. (Київська обл.).

Полісся — Дніпро-1. 15.00. Арбітр — Омельченко О. В. (Слов'янськ).

Чорноморець — Кривбас. 17.00. Арбітр — Причина С. Р. (Львівська обл.).

Оболонь  — Динамо Київ. 17.00. Арбітр — Дьордь Н. В. (Ужгород).

Металіст 1925 — Ворскла. 18.30. Арбітр — Резніков Д. М. (Кам'янське).

12 жовтня

Маріуполь — Зоря. 13.00. Арбітр — Кубряк Д. В. (Одеса).

Раніше УАФ виступила з заявою щодо скарги тимощука.