До вашої уваги пряма трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України, який розпочнеться 26 вересня о 17:00.
Верес — Шахтар
26 вересня 2023, 10:30
У рамках 1/8 фіналу Кубка України рівненський Верес зустрінеться з донецьким Шахтарем.
Цей поєдинок пройде на стадіоні на стадіоні Авангард у Рівному та відбудеться у вівторок, 26 вересня. Початок матчу — о 17:00 за київським часом.
Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете у відео онлайн-трансляції від офіційного YouTube-каналу Вереса, якщо оформити спонсорську підписку за 35 гривень. Безкоштовного прямого ефіру цього матчу не передбачено.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ВЕРЕС — ШАХТАР: