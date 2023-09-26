Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 1/8 фіналу Кубка України, який розпочнеться 26 вересня о 17:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України рівненський Верес зустрінеться з донецьким Шахтарем.

Цей поєдинок пройде на стадіоні на стадіоні Авангард у Рівному та відбудеться у вівторок, 26 вересня. Початок матчу — о 17:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете у відео онлайн-трансляції від офіційного YouTube-каналу Вереса, якщо оформити спонсорську підписку за 35 гривень. Безкоштовного прямого ефіру цього матчу не передбачено.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ВЕРЕС — ШАХТАР: