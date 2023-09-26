Україна

Поєдинки відбудуться в рамках відбору на ЄВРО-2025 серед команд вікової категорії U-21.

Молодіжна збірна України у жовтні продовжить свій шлях у відборі на чемпіонат Європи-2025 серед команд U-21 двома поєдинками проти одноліток із Люксембургу та Англії.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, тренерський штаб Унаї Мельгоси визначився зі списком гравців, які можуть взяти участь у цих жовтневих протистояннях відбіркового турніре, де наша команда у першому турі здобула перемогу над Північною Ірландією.

СКЛАД МОЛОДІЖНОЇ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ (U-21) НА НАЙБЛИЖЧІ МАТЧІ

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка).

Захисники: Костянтин Вівчаренко (Динамо Київ), Антон Боль, Арсеній Батагов (обидва — Зоря Луганськ), Мар’ян Фарина (Металіст 1925 Харків), Даніл Скорко (Олександрія), Артем Смоляков (Полісся Житомир), Віталій Роман, Роман Дідик (обидва — Рух Львів), Володимир Салюк (Чорноморець Одеса).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — Динамо Київ), Валентин Рубчинський (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Яцик (Зоря Луганськ), Ілля Квасниця (Рух Львів), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Максим Брагару (Чорноморець Одеса), Олег Очеретько (Шахтар Донецьк).

Нападники: Єгор Гунічев (Минай), Ігор Краснопір (Оболонь Київ), Богдан В’юнник (Шахтар Донецьк).

Виїзна гра з Люксембургом відбудеться 12 жовтня в Еш-сюр-Альзетті, на арені імені Еміля Майріша й розпочнеться о 19:30 за місцевим часом (о 20:30 за київським).

Домашній поєдинок з однолітками з Англії "синьо-жовті" проведуть 16 жовтня у словацьких Кошицях на стадіоні Кошицька футболова арена. Початок зустрічі — о 18:30 за місцевим часом (о 19:30 за київським).