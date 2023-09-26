Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, у якому зіграють львівський Рух та Олександрія.

Львівський Рух та Олександрія зіграють матч 1/8 фіналу Кубка України на полі стадіону ім. Б. Маркевича у Вінниках.

Валерій Пономарьов, після нічиєї проти донецького Шахтаря (1:1), залучив до стартового складу Альваренгу та Ляха на флангах захисту, тоді як Холод долучився до центру оборони, а Плюман, Сапуга та Притула утрворять трикутник у центрі поля. Теслюк зіграє на вістрі атаки, а Мисик розташується ліворуч від нього.

Руслан Ротань, на тлі розгрому від одеського Чорноморця (1:5), використав із перших хвилин Єрмакова в рамці воріт, тоді як Скорко та Мартинюк зіграють на флангах оборони, центр якої утворять Савченко та Білошевський. Шостак та Смирний долучаться до центральної ланки, а Калітвінцев та Шулянський зіграють обабіч Андрейчука в атаці.

Рух: Ледвій — Альваренга, Слюбик, Холод, Лях — Плюман, Сапуга, Притула — Квасниця, Теслюк, Мисик.

Запасні: Паньків, Роман, Довгий, Пастух, Підгурський, Таллес, Федор, Климчук, Руніч.



Олександрія: Єрмаков — Скорко, Савченко, Білошевський, Мартинюк — Шостак, Смирний, Сігеєв — Калітвінцев, Андрейчук, Шулянський.

Запасні: Долгий, Кравченко, Ернандес, Ващенко, Кулаковський, Безерра, Джевані, Микитишин, Ковалець.



Гра Рух — Олександрія почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.