Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, у якому зіграють рівненський Верес та донецький Шахтар.

Рівненський Верес та донецький Шахтар зіграють на Авангарді в Рівному в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

Сергій Лавриненко, після нічиєї проти київської Оболоні (0:0), залучив до стартового складу Жуліо Сезара до центру захисту, тоді як Гагун зіграє праворуч у півзахисті, а Кухарук повернеться до центральної зони, тоді як Шестаков зіграє на вістрі атаки.

Патрік ван Леувен, на тлі нічиєї проти львівського Руху (1:1), використав із перших хвилин Коноплю, Чигринського та Міроші в лінії захисту, тоді як Назарина гратиме в опорній зоні, а Кащук з'явиться на правому фланзі півзахисту.

Верес: Паст — Гакман, Жуліо Сезар, Курко, Шевченко — Гагун, Кучеров, Кухарук, В. Шарай — Яго — Шестаков.

Запасні: Коркодим, Вовченко, Марусич, Ковалюк, Хондак, Кучеренко, С. Шарай, Гайдучик, Світюха.



Шахтар: Різник — Конопля, Чигринський, Міроші, Азарові — Назарина — Кащук, Бондаренко, Судаков, Криськів — Келсі.

Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Козік, Кастілло, Степаненко, Швед, Зубков, Очеретько, Сікан.



Гра Верес — Шахтар почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.