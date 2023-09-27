Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, який відбудеться 27 вересня та розпочнеться о 17:00.

Динамо в рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка України зіграє на виїзді проти іншого представника УПЛ — Оболоні

Оболонь — Динамо

Середа, 27 вересня, 17:00. Стадіон Оболонь Арена, Київ. Головний арбітр зустрічі — Дьордь Н. В. (Ужгород). Трансляція матчу — 2+2, YouTube-канал ФК Оболонь, YouTube-канал FootballHub.

Оболонь після восьми матчів в елітному дивізіоні чемпіонату набрала шість балів та йде на тринадцятій сходинці. Хоч це й зона перехідних матчей, але "пивовари" вразили рівнем футбола, який продемонстрували на початку сезону. Оболонь не боїться грати в футбол, що не так часте явище для команд другої половини таблиці.

В минулому турі УПЛ Оболонь зіграла внічию з Вересом з рахунком 0:0, перервавши серію поразок — від Шахтаря та Полісся. Команда Валерія Іващенка змогла здивувати в другому турі саме в матчі проти Динамо, коли поступилась з рахунком 2:4, проте грала дуже сміливо й доставила супротивнику багато труднощів.

Динамо в елітному дивізіоні чемпіонату України встигло відіграти лише п'ять матчів й набрало дванадцять балів. Чорноморець став єдиною командую, яка змогла здолати підопічних Мірчі Луческу. В минулому турі кияни в результативному матчі обіграли ЛНЗ з рахунком 4:2.

Очікуємо, що тренерський штаб Динамо проведе певну ротацію, проте вона не буде мати масовий характер. Оболонь же буде битися до останньої хвилина за путівку в 1/4 й виставить найсильніший склад.

Втім, ми не очікуємо, що цей матч буде схожий на гру в чемпіонаті. Навряд чи Оболонь буде йти вперед настільки сміливо, адже в Кубку України на перший план виходить саме результат. Для Динамо після вильоту з єврокубків важливо боротися за всі титули на внутрішній арені.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Оболонь: Рибка — Нагієв, Приймак, Лук'янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Чернов, Груша — Тарануха, Краснопір

Динамо: Нещерет — Караваєв, Біловар, Сирота, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Ярмоленко, Царенко, Волошин — Ванат

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