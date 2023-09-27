Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Кубку України, який відбудеться 27 вересня та розпочнеться о 14:00.

У третьому матчі 1/8 фіналу Кубка України між собою зіграють сумська Вікторія з Першої ліги та Минай з Прем'єр-ліги.

Вікторія – Минай

Середа, 27 вересня, о 14:00. Стадіон Ювілейний, Суми. Арбітр – Козорог К. В. (Київська обл.). Пряма трансляція матчу на YouTube-каналі УПЛ ТБ

Сумська Вікторія розпочала свій шлях у цьому розіграші Кубка України з 1/64 фіналу. У першому своєму матчі вони зустрічалися з мирівською Дружбою (1:2). Перемога у тій грі далася нелегко, вирішальні голи були забиті на 70-й та 81-й хвилинах. У наступному раунді Вікторії вдалося мінімально (0:1) здолати більш серйозного суперника – Інгулець, з яким сумчани грають в одній групі (Б) Першої ліги. У попередньому раунді Вікторія знову здобула неочікувану перемогу. Третьою жертвою сумчан став черкаський ЛНЗ (1:0).

Станом на зараз, Вікторія посідає другу сходинку у групі Б Першої ліги, досить значно поступаючись вибитому ними з Кубка України Інгульцю за очками. У попередньому, дев'ятому турі, сумчани мінімально здолали (1:0) Лівий Берег, одного зі своїх прямих конкурентів. Варто зазначити, що у зіграних поєдинках Першої ліги Вікторія забила лише 9 голів, що є третім найгіршим показником у групі Б. Проте, і пропускають сумчани нечасто – 7 м'ячів, стільки ж у Маріуполя, а в Інгульця лише на 2 менше.

Минай, на відміну від свого суперника, лише розпочинає виступи у цьому розіграші українського Кубка. Минулого разу, у сезоні 2021/22, який не було повноцінно завершено через повномасштабне російське вторгнення в Україну, Минай вибув з турніру на стадії 1/16 фіналу, поступившись Альянсу (3:2). Тоді вони вели у рахунку 0:2, але втримати перевагу так і не зуміли.

Зараз підопічні Володимира Шарана перебувають у достатньо поганій формі. У минулому, восьмому турі УПЛ, Минай не зумів втримати хоча б нічию у матчі проти Полісся (2:1). Якщо не враховувати технічну перемогу у матчі проти Зорі, останнього разу вони перемагали в офіційній грі ще 29 травня, коли зустрічалися з харківським Металістом (1:2) у рамках передостаннього, 29-го туру УПЛ.

Раніше Вікторія та Минай не зустрічалися. Враховуючи попередні поєдинки сумчан у Кубку України та Першій лізі, а також форму Миная, навряд варто очікувати гольової феєрії у їхній зустрічі. Але цього разу Вікторія вже точно не може вважатися аутсайдером, як у випадку протистоянь із ЛНЗ та Інгульцем.

Орієнтовні склади:

Вікторія: Шеліхов – Зозуля, Сасовський, Нелін, Ульянов – Долінський, Покотилюк – Мишенко, Шаврін, Машталір – Галенко

Минай: Ольховий – Мельник, Кравчук, Чуєв – Киричок, Петько, Панасенко, Рогозинський – Кораблін, Гунічев, Ременяк