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Верес — Шахтар 0:3
Голи: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1

Верес: Паст — Гакман, Жуліо Сезар, Курко, Шевченко (Ковалюк, 71) — Гагун, Кучеров (Гайдучик, 80), Кухарук, В. Шарай (Світюха, 71) — Яго (С. Шарай, 66) — Шестаков (Марусич, 66).

Шахтар: Різник — Конопля, Чигринський, Міроші, Азарові — Назарина — Кащук (Швед, 72), Бондаренко (Степаненко, 76), Судаков (Очеретько, 76), Криськів (Зубков, 46) — Келсі (Сікан, 46).

Попередження: Гакман