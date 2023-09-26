Україна
26 вересня 2023, 18:57
Шахтар дотиснув Верес та вийшов до 1/8 фіналу Кубка України
Команда Патріка ван Леувена вимушено стикнулась із потужним спротивом суперників, але все одно завершила дуель на власну користь.
Верес — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
26 вересня 2023, 18:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Верес — Шахтар 0:3
Голи: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1
Верес: Паст — Гакман, Жуліо Сезар, Курко, Шевченко (Ковалюк, 71) — Гагун, Кучеров (Гайдучик, 80), Кухарук, В. Шарай (Світюха, 71) — Яго (С. Шарай, 66) — Шестаков (Марусич, 66).
Шахтар: Різник — Конопля, Чигринський, Міроші, Азарові — Назарина — Кащук (Швед, 72), Бондаренко (Степаненко, 76), Судаков (Очеретько, 76), Криськів (Зубков, 46) — Келсі (Сікан, 46).
Попередження: Гакман