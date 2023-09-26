Україна

Півзахисник Миная поділився думками щодо ситуації у команді.

Автор єдиного голу Миная у попередньому матчі проти Полісся півзахисник Єгор Твердохліб розповів в інтерв'ю клубному YouTube-каналу, що гравці намагаються підтримувати один одного як під час тренувань, так і в іграх.

Твердохліб поділився, що команда розуміла, що графік важкий і набирати очки у матчах з лідерами буде нелегко, але завжди була налаштована на перемоги.

"У деяких матчах трохи не пощастило виграти, але я не можу сказати, що ми в якійсь психологічній ямі", — зазначає гравець Миная.

Він також поділився, що варто робити команді далі, щоб результати покращилися.

"Потрібно спокійно тренуватися, віддаватись на полі на всі 100%, і якщо ми будемо битися один за одного і буде дисципліна, то я думаю ми зможемо далі набирати очки", — вважає Твердохліб.

Гравець підкреслив, що у команді дружний колектив і гравці завжди намагаються підтримувати один одного.