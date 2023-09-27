Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Кубка України, який відбудеться 27 вересня та розпочнеться о 18:30.

У черговому матчі 1/8 фіналу Кубка України між собою зіграють двоє представників української Прем'єр-ліги — харківський Металіст 1925 та полтавська Ворскла.

Металіст 1925 — Ворскла

Середа, 27 вересня, о 18:30. Лівий Берег, Київська обл. Арбітр – Денис Резніков (Кам’янське). Пряма трансляція матчу на YouTube-каналі господарів поєдинку

Повернення Кубку України до розкладу наших представників "елітного" дивізіону в підсумку схвально сприймалось ними всіма виключно в якості ідеї, але коли справа дійшла до безпосереднього вирішення нагальних питань за ходом сезону, то ентузіазм поступово розчинився в повітрі.

Узяти хоча б харківський Металіст 1925 та полтавську Ворсклу з їхніми невпевненими виступами на початку кампанії. Різниця поміж цими двома колективами полягає тільки в тому, що один із них, навіть під загрозою припинення існування, домігся покращення ситуації, а інших, навпаки, продовжує буксувати, хоча й мав певний відтинок часу доволі пристойні результати.

"Зелено-білі" не можуть виграти два матчі поспіль та навіть не чіпляються за здобуті залікові бали в чемпіонаті. Віктор Скрипник говорить, що провиною тому є недостатній рівень можливостей ротації, із чим важко посперечатись, якщо відслідкувати кількість гравців полтавців на лаві для запасних від матчу до матчу. Лазарет команди переповнений, тож кубкове змагання за таких умов може приносити виключно зайвий головний біль, а не натхненне піднесення, як би того хотілось.

Що ж до Металіста 1925, то тут у дуету Едмар / Олег Голодюк також не все в порядку з кадрами, але все ж таки справи йдуть краще за майбутніх суперників. Головну битву сезону — за життя — харківський колектив, схоже, залишив за собою, після чого настрій у команді суттєво покращився, а результати останніх матчів у чемпіонаті провокують виключно схвальні коментарі. Десь не за обрієм уже й видніється єврокубкова зона, але до міжнародних змагань існує й більш короткий шлях. Хоча й за умов перебування Шахтаря та Динамо в турнірній сітці Кубка інших кандидатів на перемогу в турнірі якось не розглядають.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Потімков — Безуглий, Фарина, Ткачук, Жичиков — А. Ткачук, Вачіберадзе, Ігор — Русин, Борячук, Арі.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула, Корнієнко — Павлюк, Черниш — Кане, Нестеренко, Тіагуїньйо — Островський.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались 3 рази — 1 перемога Металіста 1925, 1 перемога Ворскли та 1 нічия. Останній офіційний матч завершився нічиєю у березні поточного року (0:0).