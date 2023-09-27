Динамо в кіно – перший епізод, в якому Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Попов, Бущан та Караваєв знялися в рекламному ролику та розповіли про свої акторські здібності.

У цьому випуску:

- Що дружина порадила Ярмоленку перед зйомками;

- Який бренд міг би рекламувати Бущана;

- Ярмола кинув виклик президенту;

- Караваєву придумали власне YouTube-шоу;

- Кіноролі для Дячука та Попова;

- Чому Шапаренко відмовив Левам на Джипі. 