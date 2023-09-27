Динамо та компанія VBET запустили спільний YouTube-канал, де показуватимемо бекстейдж з життя улюбленої команди.
Фото: ФК Динамо
27 вересня 2023, 16:50
Динамо в кіно – перший епізод, в якому Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Попов, Бущан та Караваєв знялися в рекламному ролику та розповіли про свої акторські здібності.
У цьому випуску:
- Що дружина порадила Ярмоленку перед зйомками;
- Який бренд міг би рекламувати Бущана;
- Ярмола кинув виклик президенту;
- Караваєву придумали власне YouTube-шоу;
- Кіноролі для Дячука та Попова;
- Чому Шапаренко відмовив Левам на Джипі.