Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 30 вересня та розпочнеться о 17:00.

Донецький Шахтар та полтавська Ворскла продовжуватимуть програму дев'ятого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Арена Львів у Львові.

Шахтар – Ворскла

Субота, 30 вересня, 17:00. Стадіон “Арена Львів”, Львів. Головний арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький). Пряма трансляція на сервісах MEGOGO, Київстар ТБ та Setanta Sports

Хоча осінь напрочуд тепла, у стані Шахтаря повинні відчуватися “-3”. Лише розпочався чемпіонат; Динамо обов'язково втрачатиме очки; спірне суддівство – це все тези, які будь-який причетний до чемпіона повинен, у кращому разі, озвучувати в інтерв'ю. Усередині клубу всі повинні розуміти, що так катати нічиї з клубами, які повністю коштують менше, ніж сума продажу Мудрика – м'яко кажучи, не діло. Не говорячи про те, що так захистити титул не вийде, Шахтар просто за статусом має вигравати 90% матчів у чемпіонаті.

Сьогоднішня гра має стати особливим випробуванням для “гірників”. Не секрет, що корінь їхніх проблем – в оборонi. Ракицький і Чигринський повернулися не від хорошого життя: навіть із Бондарем центр оборони виглядав ахіллесовою п'ятою чемпіона, а без нього моменти виникають взагалі у будь-якого суперника. А у Ворскли дуже серйозний підбір виконавців в атаці – за мірками УПЛ так просто топовий.

Окремою проблемою для Шахтаря має стати дискваліфікація... Хоча ні. Чесно кажучи, Шахтар уже стільки разів залишався у меншості, що вже має звикнути до того, що якийсь гравець пропускає матч за грубу гру. Ракицький погано розпочав сезон у принципі, і від того, він буде в центрі оборони чи Чигринський, ще велике питання, краще буде Шахтарю чи гірше. Навіть не скажеш, що не вистачатиме фірмових розрізних передач від Ярослава – Дмитро цей трюк виконує нічим не гірше.

При цьому Шахтар все одно явний фаворит гри – причому, ймовірно, навіть більший, ніж з Рухом. Ворскла непогано грає в атаці, але весь сезон не може упорядкувати оборону: той же Кривбас у попередньому турі їй закинув чотири. А на гру з чемпіоном ще буде відсутній ще й Сантана – новачок-центрбек, який відразу став основним. Можливо, без нього до складу повернеться Чеснаков – персонаж для полтавського футболу, безумовно, легендарний, але, тим не менш, сезон розпочавший катастрофічно...

Мало того, що Шахтар просто сильніший, так ще й його дискваліфікація не така критична.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Гольова серія Шахтаря триває в УПЛ 37 ігор – 85 голів, а на чужому полі – 16 ігор: 33 голи.

Безпрограшна домашня серія Шахтаря триває в УПЛ 25 ігор: +22=3.

Шахтар може зазнати 120-ї поразки в Чемпіонатах.

Ворскла може здобути 100-ту перемогу на полях суперників в УПЛ.

Безнічийна гостьова серія полтавчан триває 6 ігор: по 3 перемоги та поразки.

Віктор Скрипник біля керма різних клубів може здобути 60-ту перемогу в УПЛ.

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