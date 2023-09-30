Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 30 вересня та розпочнеться о 17:00.
Тренеру та керівництву є про що задуматись / ФК Шахтар
30 вересня 2023, 07:30
Донецький Шахтар та полтавська Ворскла продовжуватимуть програму дев'ятого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Арена Львів у Львові.
Шахтар – Ворскла
Субота, 30 вересня, 17:00. Стадіон “Арена Львів”, Львів. Головний арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький). Пряма трансляція на сервісах MEGOGO, Київстар ТБ та Setanta Sports
Хоча осінь напрочуд тепла, у стані Шахтаря повинні відчуватися “-3”. Лише розпочався чемпіонат; Динамо обов'язково втрачатиме очки; спірне суддівство – це все тези, які будь-який причетний до чемпіона повинен, у кращому разі, озвучувати в інтерв'ю. Усередині клубу всі повинні розуміти, що так катати нічиї з клубами, які повністю коштують менше, ніж сума продажу Мудрика – м'яко кажучи, не діло. Не говорячи про те, що так захистити титул не вийде, Шахтар просто за статусом має вигравати 90% матчів у чемпіонаті.
Сьогоднішня гра має стати особливим випробуванням для “гірників”. Не секрет, що корінь їхніх проблем – в оборонi. Ракицький і Чигринський повернулися не від хорошого життя: навіть із Бондарем центр оборони виглядав ахіллесовою п'ятою чемпіона, а без нього моменти виникають взагалі у будь-якого суперника. А у Ворскли дуже серйозний підбір виконавців в атаці – за мірками УПЛ так просто топовий.
Окремою проблемою для Шахтаря має стати дискваліфікація... Хоча ні. Чесно кажучи, Шахтар уже стільки разів залишався у меншості, що вже має звикнути до того, що якийсь гравець пропускає матч за грубу гру. Ракицький погано розпочав сезон у принципі, і від того, він буде в центрі оборони чи Чигринський, ще велике питання, краще буде Шахтарю чи гірше. Навіть не скажеш, що не вистачатиме фірмових розрізних передач від Ярослава – Дмитро цей трюк виконує нічим не гірше.
При цьому Шахтар все одно явний фаворит гри – причому, ймовірно, навіть більший, ніж з Рухом. Ворскла непогано грає в атаці, але весь сезон не може упорядкувати оборону: той же Кривбас у попередньому турі їй закинув чотири. А на гру з чемпіоном ще буде відсутній ще й Сантана – новачок-центрбек, який відразу став основним. Можливо, без нього до складу повернеться Чеснаков – персонаж для полтавського футболу, безумовно, легендарний, але, тим не менш, сезон розпочавший катастрофічно...
Мало того, що Шахтар просто сильніший, так ще й його дискваліфікація не така критична.
ЦІКАВІ ФАКТИ:
Гольова серія Шахтаря триває в УПЛ 37 ігор – 85 голів, а на чужому полі – 16 ігор: 33 голи.
Безпрограшна домашня серія Шахтаря триває в УПЛ 25 ігор: +22=3.
Шахтар може зазнати 120-ї поразки в Чемпіонатах.
Ворскла може здобути 100-ту перемогу на полях суперників в УПЛ.
Безнічийна гостьова серія полтавчан триває 6 ігор: по 3 перемоги та поразки.
Віктор Скрипник біля керма різних клубів може здобути 60-ту перемогу в УПЛ.
ПОТОЧНА ФОРМА:
ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:
прогноз 3:1