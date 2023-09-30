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Керманич Вересу прокоментував прийдешній матч проти ЛНЗ.

Рівненський Верес завершує підготовку до домашнього матчу проти черкаського ЛНЗ у рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — ЛНЗ. Анонс і прогноз на матч УПЛ 30.09.2023

"Ситуація між нами та ЛНЗ відрізняється: вони не грали кубковий матч, а ми провели три матчі за 9 днів. Фізичний стан — не ідеальний, але я впевнений, що хлопці викладатимуться на 200%, тому що розуміють важливість цієї гри і цінність результату.

Ми опинилися у такому графіку, що нам за 13 днів потрібно провести 4 матчі. Але ми приймаємо ці умови, відтак, завтра буде хороша гра.

Ми не можемо розраховувати на Блізниченка — він травмований. Також не може грати через перебір карток Михайло Шестаков. Не в оптимальних кондиціях поки що Дмитро Кльоц. Він почав працювати, але на цю гру він не готовий. Також поки не розраховуємо на Віталіка Дахновського. Усі інші хлопці в порядку та готуються до гри.

Команда виглядала дуже непогано. Те, що вони новачок Прем’єр-Ліги — досить умовно, оскільки у складі є дуже багато гравців із чималим досвідом на високому рівні. Новачків там майже немає, всі гравці хорошого рівня. Плюс, видно тренерську ідею Дулуба — це те, що він вже в багатьох клубах спробував.

Тому не будемо вдаватися в тактичні тонкощі, тому що хотілося б все показати на футбольному полі. Але зазначу, що таку команду, як ЛНЗ дуже важко зламувати, відтак це буде тяжка гра для обох команд: для нас та ЛНЗ.

Якщо порівнювати цей чемпіонат та минулий, то цей більш рівний. Усе одно тоді були команди, які за рівнем поступалися фаворитам, а тепер кожен може обіграти кожного. Як ви і сказали, можуть бути будь-які непередбачувані результати. Ми обігруємо Чорноморець 3:1, але на наступний матч одесити їдуть до Олександрії та перемагають її 5:1.

Цього точно ніхто не міг передбачити. Таких результатів дуже багато, але тим цікавіший сам чемпіонат. Ми не маємо дивитися в минуле, коли результат був максимально передбачуваний, а треба дивитися в теперішнє, коли все стало цікавіше. Слава Богу, у нас є цей чемпіонат і ми можемо проводити ігри", — заявив український фахівець.

Матч Верес — ЛНЗ відбудеться 30 вересня, о 15:00.