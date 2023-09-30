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Півзахисник Вересу прокоментував прийдешній матч проти ЛНЗ.

Рівненський Верес завершує підготовку до домашнього матчу проти черкаського ЛНЗ у рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — ЛНЗ. Анонс і прогноз на матч УПЛ 30.09.2023

Півзахисник "червоно-чорних" Дмитро Кльоц, який нещодавно відновився від травми, напередодні гри прокоментував свої очікування від протистояння.

"Почуваюсь уже краще. Тривалий час пропустив через травму, тому зараз знову змушений набирати власні найкращі кондиції.

Чи гратиму проти ЛНЗ? Цього сказати не можу, бо просто не знаю. Це вже вирішувати тренерському штабу. Ми не розмовляли з головним тренером, чи буду я в заявці, чи ні.

Але я все одно готуюсь разом з усіма. Очікуємо на завтрашню гру та хочемо порадувати наших уболівальників, виграти вдома. Отже, буде відповідальна гра, і я готовий боротись за перемогу разом із командою.

Хочеться показати гарну гру та досягти результату, передусім, для вболівальників. Бо дивимось у турнірну таблицю — потрібно перемагати та здобувати три очки. ЛНЗ — це фактично наш прямий конкурент у нижній частині турнірної таблиці, тому нам потрібно обов’язково здобувати три очки", — заявив український виконавець.

Матч Верес — ЛНЗ відбудеться 30 вересня, о 15:00.