Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та полтавська Ворскла.

Донецький Шахтар та полтавська Ворскла матчем на стадіоні Арена Львів продовжуватимуть розіграш дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Патрік ван Леувен, після перемоги над рівненським Вересом у Кубку України (3:0), залучив до стартового складу Гочолеішвілі на правий фланг захисту, тоді як Зубков розташується над ним у півзахисті, а Сікан очолить напад.

Юрій Максимов, на тлі перемоги над харківським Металістом 1925 (3:0), використав із перших хвилин Хрипчука та Крупського в лінії оборони.

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Чигринський, Міроші, Азарові — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Кащук — Сікан.

Запасні: Рудько, Пузанков, Матвієнко, Конопля, Козік, Ракіцький, Егіналду, Криськів, Швед, Очеретько, Назарина, Келсі.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупський — Челядін — Кане, Скляр, Нестеренко, Якубу — Степанюк.

Запасні: Єрмолов, Домолега, Ізотов, Оденцов, Черниш, Тіагуїньйо, Островський.



Гра Шахтар — Ворскла почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.