Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 30 вересня 2023 року, 17:00.
Шахтар — Ворскла
30 вересня 2023, 20:55
У рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла завдала Шахтарю першої поразки в сезоні внутрішньої першості.
Після того, як Скляр реалізував пенальті, "гірникам" вдалося зрівняти рахунок завдяки Зубкову у другому таймі, проте у підсумку гол Нестеренка приніс до активу Ворскли сенсаційні три очки.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Ворскла у 9 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Шахтар — Ворскла 1:2
Голи: Зубков, 57 — Скляр, 22 (пен.), Нестеренко, 71
Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Чигринський (Ракіцький, 46), Міроші, Азарові (Келсі, 82) — Степаненко (Назарина, 63) — Зубков, Бондаренко, Судаков (Криськів, 63), Кащук — Сікан.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупський — Челядін — Кане, Скляр, Нестеренко, Якубу (Черниш, 79) — Степанюк.
Попередження: Степаненко.