Україна
30 вересня 2023, 18:52
Ворскла першою в зоні УПЛ завдала поразки Шахтарю
Колектив Патріка ван Леувена провалив черговий матч на Арені Львів у цьому сезоні.
Шахтар — Ворскла, фото ФК Шахтар Донецьк
30 вересня 2023, 18:52
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Ворскла 1:2
Голи: Зубков, 57 — Скляр, 22 (пен.), Нестеренко, 71
Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Чигринський (Ракіцький, 46), Міроші, Азарові (Келсі, 82) — Степаненко (Назарина, 63) — Зубков, Бондаренко, Судаков (Криськів, 63), Кащук — Сікан.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупський — Челядін — Кане, Скляр, Нестеренко, Якубу (Черниш, 79) — Степанюк.
Попередження: Степаненко.