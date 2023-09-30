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Шахтар — Ворскла 1:2
Голи: Зубков, 57 — Скляр, 22 (пен.), Нестеренко, 71

Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Чигринський (Ракіцький, 46), Міроші, Азарові (Келсі, 82) — Степаненко (Назарина, 63) — Зубков, Бондаренко, Судаков (Криськів, 63), Кащук — Сікан.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупський — Челядін — Кане, Скляр, Нестеренко, Якубу (Черниш, 79) — Степанюк.

Попередження: Степаненко.