Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев’ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 1 жовтня та розпочнеться о 17:00.

Ковалівський Колос та житомирське Полісся завершуватимуть програму неділі в рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Колос у Ковалівці.

КОЛОС — ПОЛІССЯ

НЕДІЛЯ, 1 ЖОВТНЯ, 17:00. КОЛОС, С. КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

І наче все було більш-менш у порядку в команди Ярослава Вишняка на початку кампанії: перемоги здобувались, залікові бали накопичувались, голи, хоч і зі скрипом, але забивались. Але потім повернувся класичний ковалівський Колос, у результатах виступів якого геть шукати стабільності. Ось і вийшло в підсумку так, що ми поступово наближаємось до завершення першої третини поточної кампанії, а "чорно-білі" плентаються в середині турнірної таблиці, маючи за плечима серію з шести матчів без перемог.

Із такими результатами далеко не підеш — це розуміють у Ковалівці, тож найближчим часом мають вирішувати питання, бо так можна й від зони єврокубків суттєво відстати. Гра проти житомирського Полісся для Колосу в цьому плані є беззаперечно важливою, адже суперники ще не настільки відірвались, що у разі можливої поразки відчувати себе комфортно в турнірній таблиці. А тут ще й момент такий непоганий виник.

Річ у тім, що "вовки" мають бути банально стомленими з цілком очевидних причин — вони посеред тижня відіграли основний та додатковий час + серію пенальті проти дніпровського Дніпра-1, що вже є чималим випробуванням. Добре, для них, що хоч змогли пройти до чвертьфіналу, проте наслідки цієї перемоги можуть знайти відображення вже в матчах чемпіонату, а цього б житомирянам, певна річ, не дуже й хотілось.

Полісся проводить дебютний сезон в УПЛ, але в нього вже є всі підстави претендувати на найвищі місця в турнірній таблиці. Залишилось лише навчитись забирати своє в матчах проти прямих конкурентів, із чим поки що в команди Юрія Калітвінцева є певні проблеми. Проте з командами середньої руки "вовки" свою справу знають, тому жодним чином не дарують їм можливість навіть розраховувати очки. І ось тепер цікаве питання — чи вважає Колос себе рівним Поліссю, чи це все ж таки розмова про два різних рівні амбіцій?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Колос: Фесюн — Чорноморець, Бурда, Бондаренко — Лучкевич, Демченко, Мілько, Болбат — Мякушко, Салабай, Безбородько.

Полісся: Бойко — Морозко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков — Танковський, Кушніренко — Козак, Грицук, Макуана — Будківський.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Потенційна поразка стане для Колосу 50 за ліком в УПЛ.

Полісся в УПЛ ще ніколи не грало внічию — 5 перемог, 3 поразки.

Колос не перемагав п’ять останніх матчів чемпіонату — 3 нічиї, 2 поразки.

Полісся, починаючи від 12 серпня, не пропускає більше одного гола за гру.

Павло Оріховський із Колосу та Дмитро Шастал із Полісся можуть забити 20 та 10 гол в УПЛ відповідно.

Колос під орудою Вишняка може пропустити 50 гол в УПЛ (залишилось два м’ячі).

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше не зустрічались в офіційних матчах.