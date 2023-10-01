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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та київська Оболонь.

Закарпатський Минай та київська Оболонь матчем на Минай-Арені відкриватимуть події неділі в рамках дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Володимир Шаран, після поразки від сумської Вікторії в Кубку (0:1), залучив до стартового складу Бандуру до рамки воріт, тоді як Дмитрук та Булеза повернулись на фланги оборони, а Кравчук, Нємчанінов та Чуєв утворять трійку в центрі захисту. Кораблін, Вітенчук та Одарюк повернуться до центру поля, тоді як Твердохліб зіграє під Гунічевим ближче до атаки.

Валерій Іващенко, на тлі перемоги над київським Динамо (1:0), використав із перших хвилин Рибку у ворота, тоді як Нагієв та Прокопенко гратимуть на флангах оборони, а Лук'янчук долучиться до центру захисту. Черненко повернеться в опорну зону, а Мединський та Груша розташуються ближче до нападу.

Минай: Бандура — Дмитрук, Ю. Кравчук, Нємчанінов, Чуєв, Булеза — Кораблін, Вітенчук, Одарюк — Твердохліб — Гунічев.

Запасні: Кемкін, Ольховий, Голуб, Ременяк, Демиденко, Рогозинський, Солдат, Гечев.



Оболонь: Рибка — Нагієв, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Черненко, Мороз — Мединський, Груша — Краснопір, Суханов.