Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та житомирське Полісся.

Ковалівський Колос та житомирське Полісся матчем на стадіоні Колос у Ковалівці продовжуватимуть недільну програму дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, після нічиєї проти харківського Металіста 1925 (0:0), залучив до стартового складу Ємця до центральної трійки захисників, тоді як Богданов зіграє в центрі поля, а Болбат та Безбородько долучаться до атаки.

Юрій Калітвінцев, на тлі перемоги над дніпровським Дніпром-1 у Кубку України, використав із перших хвилин Морозка та Смолякова на флангах оборони, тоді як Шабанов зіграє в центрі оборони, а Кушніренко та Танковський розташуються в опорній зоні. Грицук та Макуана гратимуть під Будківським у лінії атаки.

Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Ємець, Цуріков — Богданов, Демченко — Болбат, Безбородько, Каріока.

Запасні: Мисак, Горох, Золотов, Гончаренко, Кукош, Мілько, Велетень, Ільїн, Попов.



Полісся: Бойко — Морозко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко, Танковський — Козак, Грицук, Макуана — Будківський.

Запасні: Кудрик, Гітченко, Кравченко, Огіря, Янаков, Шаповал, Шастал, Поспєлов, Крушинський, Аріелсон.



Гра Колос — Полісся почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.