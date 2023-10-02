Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев’ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 2 жовтня та розпочнеться о 17:00.

Дніпро-1 в рамках поєдинку дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Металіст 1925.

ДНІПРО-1 — МЕТАЛІСТ 1925

ПОНЕДІЛОК, 2 ЖОВТНЯ, 17:00. СТАДІОН ДНІПРО АРЕНА, ДНІПРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УНІАН.

Дніпро-1 після шести зіграних матчів в УПЛ набрав дев'ять балів та йде в середині турнірної таблиці. Дніпровська команда встигла вилетіти з усіх можливих турнірів цього сезону, де це можна було зробити, тому тепер може зосередитись на чемпіонаті. В останньому матчі дніпряни грали проти Полісся в Кубку України та поступились в серії пенальті.

Юрій Максимов прийшов в команду за ходом сезону та ще не встиг втілити своє бачення футболу. Втім, він — досвідчений тренер УПЛ та зможе дати результат. Металіст 1925 — відповідний супротивник для того, щоб набрати три очки та розпочати переможну серію. До того ж дніпрянам важливо реабілітуватись перед вболівальниками за поразку від Полісся.

Металіст 1925 за сім зустрічей елітного дивізіону чемпіонату України набрав одинадцять балів та йде не так далеко від зони єврокубків. Команда Едмар дещо здивувала рівнем виступів, зважаючи на не найсильніший склад. Втім, гравці вже довгий час грають один з одним, а тренерський штаб має не одного досвідченого лідера.

В минулому матчі харків'яни грали проти Ворскли в рамках Кубка України та зазнали поразки з розгромним рахунком 0:3. В останній раз команди зустрічались між собою наприкінці минулого розіграшу АПЛ. Дніпряни тоді боролись за чемпіонство та здобули перемогу з рахунком 3:0, проте зараз легкої прогулянки не буде — Металіст 1925 готовий дати бій.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Металіст 1925 не програє в УПЛ впродовж рекордних для клубу 5-ти ігор: 3 перемоги та 2 нічиї.

Безвиграшна домашня клубна рекордна серія Дніпра-1 продовжується в УПЛ 3 гри: 2 нічиї та поразка.

Металіст 1925 при Едмару може в гостях 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Євгеній Волинець (Дніпро-1) може пропустити 100-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

10-й гол в УПЛ може забити Андрій Ткачук (Металіст 1925).

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