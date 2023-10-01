Україна

У закарпатському клубі незадоволені Олександром Афанасьєвим.

В рамках поєдинку дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату України Минай на своєму полі поступився Оболоні.

Закарпатський залишився незадоволений роботою судівської бригади.

"На матч 9-го туру система ВАР у Минай не приїхала. В принципі, не варто було їхати й арбітрам. Олександр Афанасьєв поповнив список суддів, які у матчах за участі закарпатської команди допускали результативні помилки. Це не тільки наша думка. КДК вже визнавав, що рефері помилився у грі Минай – Шахтар, коли не видалив за грубий фол Судакова, а через три хвилини нападник забив гол.

У матчі проти Дніпра-1 бригада арбітрів за допомоги системи ВАР призначила "лівий" пенальті у ворота минайців. Тепер Афанасьєв не вказав на позначку після порушення правил на Тимурі Корабліні. Цей момент вже встиг прокоментувати Лучано Луччі. "Асистент арбітра мав взяти на себе ініциативу",– саме ці слова голови комітету арбітрів УАФ навів у післяматчевій студії Максим Гіленко", — йдеться у заяві клуба.

Нагадаємо, до цього Минай поступився Вікторії в рамках 1/8 фіналу Кубка України та вилетів з турніру.