Україна

Півзахисник дав свій коментар.

Оболонь виборола мінімальну перемогу над Минаєм. Коментар після гри дав півзахисник господарів Тимур Кораблін.

"Чесно кажучи, я не знаю, в чому проблема. Ми добре граємо, ми володіємо м'ячем, б'ємо по воротам, загострюємо гру, але м'яч не летить. Він не хоче залетати. Но ми не опускаємо руки, ми будемо тренуватися. Поки такий період. Далі буде добре. Ми віримо в це.

Можливий пенальті? Це 100% пенальті. Я прокинув м'яч, гравець мене штовхає рукою. Це пенальті. Якби в нас був VAR, я вважаю, пенальті був би. Ми забили та перемогли би", — сказав Кораблін у післяматчевому коментарі.

У наступному турі закарпатський Минай зіграє в гостях у львівського Руху, тоді як київська Оболонь прийматиме харківський Металіст 1925.