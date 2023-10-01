Україна
01 жовтня 2023, 14:56
Оболонь виборола мінімальну перемогу над Минаєм
Команда Володимира Шарана загрузла на останній сходинці турнірної таблиці за підсумком матчу проти прямого конкурента.
Минай — Оболонь, фото УПЛ
01 жовтня 2023, 14:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Минай — Оболонь 0:1
Голи: Тарануха, 78
Минай: Бандура — Дмитрук (Гечев, 80), Ю. Кравчук, Нємчанінов, Чуєв (Солдат, 72), Булеза — Кораблін, Вітенчук, Одарюк (Голуб, 57) — Твердохліб — Гунічев (Рогозинський, 73).
Оболонь: Рибка — Нагієв, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко (Дубко, 83) — Черненко (Косовський, 62), Мороз — Мединський (Вовкун, 84), Груша (Тарануха, 56) — Краснопір, Суханов (Осман, 56).
Попередження: Ю. Кравчук, Голуб — Лук'янчук