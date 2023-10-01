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Минай — Оболонь 0:1
Голи: Тарануха, 78

Минай: Бандура — Дмитрук (Гечев, 80), Ю. Кравчук, Нємчанінов, Чуєв (Солдат, 72), Булеза — Кораблін, Вітенчук, Одарюк (Голуб, 57) — Твердохліб — Гунічев (Рогозинський, 73).

Оболонь: Рибка — Нагієв, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко (Дубко, 83) — Черненко (Косовський, 62), Мороз — Мединський (Вовкун, 84), Груша (Тарануха, 56) — Краснопір, Суханов (Осман, 56).

Попередження: Ю. Кравчук, Голуб — Лук'янчук