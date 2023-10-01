Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 жовтня 2023 року, 17:00.
Минай - Оболонь, фото Минай
01 жовтня 2023, 19:04
В рамках поєдинку дев'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату України Минай на своєму полі поступився Оболоні.
Єдиний гол в зустрічі забив Тарануха ближче до фінального свистка, чим приніс своїй команді три бали.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — Оболонь у 9 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Минай — Оболонь 0:1
Голи: Тарануха, 78
Минай: Бандура — Дмитрук (Гечев, 80), Ю. Кравчук, Нємчанінов, Чуєв (Солдат, 72), Булеза — Кораблін, Вітенчук, Одарюк (Голуб, 57) — Твердохліб — Гунічев (Рогозинський, 73).
Оболонь: Рибка — Нагієв, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко (Дубко, 83) — Черненко (Косовський, 62), Мороз — Мединський (Вовкун, 84), Груша (Тарануха, 56) — Краснопір, Суханов (Осман, 56).
Попередження: Ю. Кравчук, Голуб — Лук'янчук