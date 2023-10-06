Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку десятого туру чемпіонату України, який відбудеться 6 жовтня та розпочнеться о 15:00.

Динамо Київ в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє на виїзді проти Полісся.

ПОЛІССЯ — ДИНАМО КИЇВ

П'ЯТНИЦЯ, 6 ЖОВТНЯ, 15:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН ПОЛІССЯ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА OTT-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ.

Полісся дуже непогано стартувало в дебютному для себе сезоні в рамках УПЛ. Команда з Житомира йде на четвертій сходинці перед початком десятого туру, маючи у своєму активі 16 балів після дев'яти зіграних матчів. В минулому турі підопічні Юрія Калітвінцева грали на виїзді проти Колоса та здобули нічию в матчі без голів.

Втім, в житомирян є всі можливості забивати в кожній грі та ще й не один м'яч: у них дванадцять голів в цьому сезоні, що є дуже непоганим показником. Тим більше Динамо в цій кампанії грає відкрито та дає багато свободи супротивникам. У киян найкраща атака в лізі — 20 забитих голів, проте й пропустили підопічні Мірчі Луческу 10 разів — більше лише в чотирьох команд.

Динамо через активну єврокубкову осінь встигло провести в рамках чемпіонату України лише шість матчів, в яких набрало 15 балів. Відстань до Шахтаря, лідера турнірної таблиці, складає три очки, проте в "гірників" й на три матчі більше. В минулому турі команда Луческу грала проти Олександрії та здобула непросту перемогу з перформансом Бражка.

Очікуємо, що це буде дуже цікава та яскрава зустріч двох сильних команд. Тренерський штаб киян не зможе розраховувати на Ярмоленка — це втрата. Полісся цілком спроможне дати бій супротивнику, бо саме для цього в Житомирі взагалі й збирали таку команду.

В офіційних матчах команди зустрічались лише раз — у 2002 році в рамках 1/16 фіналу Кубка України. Тоді Динамо перемогло з рахунком 4:0.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

470-й гостьовий матч Динамо в УПЛ, у якому динамівці можуть зазнати 60-ї виїзної поразки.

10-й матч Полісся в УПЛ.

Динамо загалом може 160-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Загальна гольова серія Динамо продовжується в Чемпіонатах 18 ігор – 46 голів.

Полісся в УПЛ на своєму полі ще внічию не грало: 3 перемоги та поразка.

Андрій Гітченко (Полісся) може провести 250-й матч в складі різних клубів у всіх турнірах.

40-й домашній матч Динамо при Мірчі Луческу в УПЛ.

10-й матч Полісся при Юрію Калітвінцеву.

Юрій Калітвінцев за часів незалежності України провів за Динамо у всіх турнірах 130 ігор (20 голів).

50-й матч в УПЛ може провести Владислав Ванат (Динамо).

55-й гол в УПЛ може забити Віталій Буяльський, 20-й – Владислав Ванат, 10-й – Назар Волошин (усі – Динамо), Дмитро Шастал (Полісся).

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