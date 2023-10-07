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Football.ua представляє прев'ю поєдинку десятого туру чемпіонату України, який відбудеться 7 жовтня та розпочнеться о 15:00.

Черкаський ЛНЗ у рамках десятого туру української Прем'єр-ліги прийматиме на Центральному стадіоні Олександрію.

ЛНЗ — Олександрія

Субота, 7 жовтня, 15:00. Центральний стадіон, Черкаси. Головний арбітр — Олександр Кальонов (Івано-Франківськ). Пряма трансляція на OTT-сервісах MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТБ

ЛНЗ та Олександрія підходять до очної зустрічі маючи однакову кількість набраних очок після дев'яти зіграних поєдинків у цьому розіграші УПЛ. Станом на зараз, господарі майбутнього матчу випереджають гостей за додатковими показниками, уникаючи місця у зоні поєдинків за виживання в еліті. Можна з впевненістю казати, що дебютний сезон ЛНЗ у Прем'єр-лізі явно складається не так, як їм би хотілося, на відміну від умовного житомирського Полісся.

У попередньому турі черкаський клуб зумів втримати нульову нічию у матчі проти Вереса. При цьому, з 51-ї хвилини вони грали у меншості через вилучення центрального захисника Максима Лопирьонка, який через це не допоможе команді у грі проти Олександрії.

Олександрія Руслана Ротаня зараз перебуває у досить складному становищі. Команда не перемагає в УПЛ від початку серпня, коли у другому турі вони мінімально здолали Металіст 1925. Проте, серед цієї чорної полоси знайшлося місце одному білому вкрапленню — в 1/8 фіналу Кубка України вони пройшли львівський Рух.

У попередньому турі вони хоч і дали бій київському Динамо, але не зуміли набрати бодай одне очко, двічі пропустивши наприкінці зустрічі (4:2). Цією поразкою вони продовжили свою серію без перемог у виїзних поєдинках УПЛ до шести матчів.

Варто зазначити, що 31-річний Олександр Кальонов судитиме вже третій матч ЛНЗ у цьому сезоні. У попередніх двох поєдинках гравці черкаського клубу отримали від нього 3 жовті картки, а їхні суперники (Кривбас у 3-му турі та Рух у 7-му) — лише на дві більше.

В офіційних поєдинках команди раніше не зустрічалися. У липні 2023 року вони провели контрольну гру, переможцем з якої тоді впевнено вийшла Олександрія (5:1).

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