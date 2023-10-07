Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку десятого туру чемпіонату України, який відбудеться 8 жовтня та розпочнеться о 15:00.

Минай в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє на виїзді проти Руху.

Рух — Минай

Неділя, 8 жовтня, о 15:00. Стадіон “Арена Львів”, Львів. Арбітр – Солов`ян Олександр (Київська обл.). Пряма трансляція матчу на YouTube-каналі УПЛ ТБ

Дуже довго ці дві команди згадувалися в одному рядку, через кому. “Ось раніше такий сильний чемпіонат був, в УПЛ Кривбас, Чорноморець, Карпати та Металурги грали, а тепер Рух, Минай...”. Часи змінюються, Карпати та Чорноморець вже повернулися до еліти, а ці два колективи раптово опинилися на зовсім різних висотах.

Рух, по-перше, вигравав молодіжний чемпіонат України і навіть на рівні єврокубків вимагав чималих успіхів. Довго це практично не корелювало з результатами першої команди, але у новому сезоні, коли більшій частині цих гравців стало 20+ років, вони виявилися цілком конкурентоспроможними і на рівні УПЛ. Команда вже давно грає не у Винниках, а на стадіоні, який приймав Євро-2012, має цілком очевидну глибину складу, Климчук за мірками нинішньої УПЛ повноцінна зірка – і навіть якщо Рух не проб'ється в ЛК (я б ставив, що все-таки не проб'ється), це не скасовує факту, що Рух бореться за місце у першій п'ятірці.

Минай же й близько не нагадує ту команду, яка фінішувала в чемпіонаті вище за Рух буквально кілька місяців тому. Вона майже не забиває, дуже слабко грає в атаці – і може запропонувати супернику боротьбу, боротьбу, боротьбу та нічого, окрім боротьби. Наслідок цього – нічиї з Дніпром-1, Зорею та Олександрією (другою, третьою та шостою командами минулого сезону, на хвилину!), але це все набрані очки Миная в цьому сезоні.

Як наслідок, Шаран свій ювілейний, трисотий матч в УПЛ проводить у гранично нервовій ситуації. Сам тренер просто не прийшов на прес-конференцію після попередньої гри (поразка від Оболоні), а клуб на своєму офіційному сайті звинуватив арбітра у упередженості. Всі ми розуміємо, що перерва на збірні – ідеальний момент для зміни тренера, і Шаран, як досвідчений фахівець, має викласти на стіл останні карти, щоб уникнути чергової поразки.

Інше питання, що Рух зараз просто сильніший.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Рух: Ледвiй – Сич, Дiдик, Слюбик, Роман – Сапуга – Соломон-Отабор, Притула, Едсон Фернандо, Плюман – Климчук.

Минай: Бандура — Дмитрук, Ю. Кравчук, Нємчанінов, Чуєв, Булеза — Кораблін, Вітенчук, Одарюк — Твердохліб — Гунічев.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

300-й матч Володимира Шарана біля керма різних клубів УПЛ у всіх турнірах, в тому числі 40-й з Минаєм в Чемпіонатах. Рух може на своєму полі 20-й раз зіграти внічию в УПЛ. Гольова серія Руху триває в УПЛ 8 ігор – 14 голів і до повторення клубного рекорду ще одна гра. Минайці з початку Чемпіонату ще не перемагали: 3 нічиї та 6 поразок. Гравці Минаю з початку Чемпіонату більше одного гола за матч не забивають. Володимир Шаран на чолі різних клубів може здобути 80-ту перемогу в УПЛ, в тому числі 10-ту з Минаєм.

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