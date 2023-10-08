Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку десятого туру чемпіонату України, який відбудеться 8 жовтня та розпочнеться о 13:00.

Металiст 1925 в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє на виїзді проти Оболоні.

Оболонь — Металiст 1925

Неділя, 8 жовтня, о 13:00. Стадіон “Оболонь Арена”, Київ. Головний арбітр зустрічі — Кубряк Дмитро (Одеса). Трансляція матчу — MEGOGO, Setanta, Volia

Грають дві команди, які прийнято хвалити. Оболонь – за перемоги над Динамо та Дніпром-1, Металіст 1925 – за відмінний старт сезону, загалом гідний набір очок і те, що після фактичного оголошення про розформування клуб не розсипався та продовжив показувати якісний футбол.

Але право слово, тільки в УПЛ команди можуть зустрічати позитивні оцінки, забиваючи настільки мало.

Сумарна різниця забитих та пропущених Оболоні в останніх чотирьох офіційних матчах – 2:1. В останніх семи – 3:3! Інший київський клуб за одну гру в середньому приблизно стільки забиває... У матчах за участю харківської команди голи трапляються трохи частіше, але в основному тому, що “двадцять п'яті” просто гірше грають в обороні. Три останні матчі команди Едмара закінчилися без забитих, та й загалом, судячи з того, що доводиться побачити під його початком цілий рік, Металіст 1925 – один із найочевидніших автобусів ліги.

Ну і у світлі цього всі чудово розуміють, чого чекати. Навіть головний метр в історії українського футболу колись запитував: чому два шахісти на нічию погодитися можуть, а два футбольні тренери ні? Обидві команди якщо не влаштовуватиме, то принаймні не сильно дратуватиме той самий рахунок, який горітиме на табло на першій секунді. Ресурсів для того, щоб забивати голи на чистому класі, обидві команди об'єктивно мало, а атакувати великими силами занадто ризиковано. Адже програш автоматично означатиме +3 очки прямому конкуренту.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Оболонь ще не здобувала домашньої перемоги в УПЛ: 3 нічиї та поразка. Безгольова серія Металіста 1925 триває в Чемпіонаті 242 хвилини. Металіст 1925 при Едмару може в гостях 10-й раз зіграти внічию в УПЛ. 10-й гол в УПЛ може забити Андрій Ткачук (Металіст 1925).

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