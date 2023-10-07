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Півзахисник Дніпра-1 прокоментував прийдешній матч проти Вересу.

У рамках десятого туру української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 прийматиме рівненський Верес.

Напередодні гри півзахисник СК Олександр Піхальонок розповів про стан власної команди та поділився враженнями від виклику до лав збірної України.

"Недооцінки суперника у нас точно немає. Це організована команда, ми готуємося до непростої гри. Водночас, гадаю, що нам вистачить сил та майстерності, аби здобути перемогу у прийдешньому матчі. Адже наша ситуація зрозуміла.

Команда важко сприйняла поразку від Полісся в 1/8 фіналу Кубка України. Непростий момент, тому що це був дуже важкий матч. Ми віддали багато сил і вийшло так, що все це було марно. Тому, звичайно, засмутились. Але тепер треба зібратися та показувати гідну гру у чемпіонаті, покращувати своє турнірне становище.

Юрій Вільйович дає нам чітке розуміння, у який футбол він хотів би грати. Що змінилося? Із дисципліною стало жорсткіше. Я думаю, це — ключова зміна.

Після того, як Довбик перейшов до Жирони, звичайно, стало важче грати в атаці. Багато що в нашій грі було вибудувано під його стиль завершення атак, тому знадобився певний час, аби перебудуватися. Зараз ми ніби віднайшли свою гру, тому поступово справи налагоджуються.

Виклик до збірної? Представляти свою країну на найвищому рівні — це дуже почесна та відповідальна місія. Тому, звичайно, я щасливий, що матиму змогу допомогти національній команді у відборі на Євро-2024.

Зі свого боку можу пообіцяти зробити все від мене залежне, щоб наша збірна гідно виступила у цих матчах та здобула максимум очок", — заявив український виконавець.

Матч Дніпро-1 — Верес відбудеться 7 жовтня, о 13:00.