Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисника Дніпра-1 перевели з резервного списку.

Вінгер Віктор Циганков не допоможе збірній України у наступних двох матчах, тому головний тренер Сергій Ребров викликав замість нього півзахисника Олександра Піхальонка, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Циганков отримав травму у матчі проти мадридського Реала, який відбувся цими вихідними. На своїй офіційній сторінці у Twitter Жирона повідомила, що гравець пропустить щонайменше місяць.

У зв'язку з цим, головний тренер збірної України Сергій Ребров перевів з резервного списку до основного півзахисника Дніпра-1 Олександра Піхальонка. Ознайомитися із повною заявкою української національної команди можна за посиланням. Свій збір у Празі "синьо-жовті" розпочнуть 8 жовтня.

Нагадаємо, 14 жовтня відбудеться номінально домашня гра проти Північної Македонії, а 17-го на збірну України чекає виїзний поєдинок проти Мальти.