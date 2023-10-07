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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та рівненський Верес.

Дніпровський Дніпро-1 та рівненський Верес розпочнуть програму суботи в рамках десятого туру української Прем'єр-ліги матчем на полі Дніпро-Арени.

Юрій Максимов, після перемоги над харківським Металістом 1925 (1:0), використав із перших хвилин Горбунова на лівий фланг оборони, тоді як Бабенко повернувся до опорної зони, а Філіппов зіграє на вістрі атаки.

Сергій Лавриненко, на тлі нічиєї проти черкаського ЛНЗ (0:0), залучив до стартового складу Гакмана на правий фланг оборони, тоді як Яго зіграє в групі атакувальних півзахисників.

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Горбунов — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Лєднєв — Філіппов.

Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Мірошніченко, Пуріта, Є. Пасіч, Горін, Вітіньйо, Танчик, Кравець, Каплієнко, Маркос Андре.



Верес: Паст — Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко — Кухарук, Кучеров — Балан, Яго — Гайдучик, Шестаков.