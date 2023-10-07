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Дніпро-1 — Верес 2:0
Голи: Філіппов, 10, Вовченко, 31 (авт.)

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Горбунов (Каплієнко, 60) — Бабенко — Гуцуляк (Мірошніченко, 79), Піхальонок, Рубчинський (Вітіньйо, 82), Лєднєв (Пасіч, 61) — Філіппов (Танчик, 61).

Верес: Паст — Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко — Кухарук (С. Шарай, 86), Кучеров (Кучеренко, 78) — Балан, Яго — В. Шарай (Ковалюк, 46), Шестаков (Марусич, 46).

Попередження: Сарапій — Шевченко