Україна
07 жовтня 2023, 15:11
Дніпро-1 не відчув спротиву в поєдинку з Вересом
Команда Юрія Максимова поступово одужує від поганого старту сезону.
Дніпро-1 — Верес, фото СК Дніпро-1
07 жовтня 2023, 15:11
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дніпро-1 — Верес 2:0
Голи: Філіппов, 10, Вовченко, 31 (авт.)
Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Горбунов (Каплієнко, 60) — Бабенко — Гуцуляк (Мірошніченко, 79), Піхальонок, Рубчинський (Вітіньйо, 82), Лєднєв (Пасіч, 61) — Філіппов (Танчик, 61).
Верес: Паст — Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко — Кухарук (С. Шарай, 86), Кучеров (Кучеренко, 78) — Балан, Яго — В. Шарай (Ковалюк, 46), Шестаков (Марусич, 46).
Попередження: Сарапій — Шевченко