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Захисник Металіста 1925 прокоментував підготовку до матчу проти Оболоні.

Харківський Металіст 1925 завершує підготовку до матчу десятого туру української Прем’єр-ліги в гостях у київської Оболоні.

Оболонь — Металiст 1925. Анонс і прогноз на матч УПЛ 8.10.2023

Захисник "жовто-синіх" Микита Безуглий напередодні гри поділився інформацією про настрій команди.

"Як мінімум, відсотків 30-40% хлопців, із яким я грав у складі Оболоні, досі залишаються в команді. Але більша частина колективу — я вже не знаю цих футболістів.

Але знаю тренерський штаб, знаю, як вони працюють. Можна сказати, що там нічого кардинально не змінилося, вони грають у той самий футбол, у який грали, і їм це дуже добре вдається.

У першу чергу, я б виокремив їхню самовіддачу. Це 100%. За цим показником ми маємо бути, як мінімум, як вони. Усе в Оболоні порівну з нами, а ось самовіддача, так, виділяється. Усе решта також на пристойному рівні.

Із кожною новою грою все більше адаптуюсь на позиції флангового захисника. І, за великим рахунком, не так важливо, де саме грати — головне, щоб допомагати команді здобувати перемоги.

Поїздка до Харкова на цьому тижні? Це було дуже гарно, мені дуже сподобалась. Хотілося б, звісно, повернутися до Харкова, бо, як я знаю, це дуже гарне місто.

Я до повномасштабної війни два дні прожив там, а потім два тижні був на зборах. Але з родиною переїхати встиг, на жаль. Тому, звісно, хочеться як можна швидше повернутися і вже працювати там, грати перед нашими вболівальниками. Думаю, разом з ними нам би було легше перемагати", — заявив український фахівець.

Матч Оболонь — Металіст 1925 відбудеться 8 жовтня, о 13:00.