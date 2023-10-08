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Форвард Оболоні прокоментував підготовку до матчу проти Металіста 1925.

Київська Оболонь завершує підготовку до домашнього матчу десятого туру української Прем’єр-ліги проти харківського Металіста 1925.

Оболонь — Металiст 1925. Анонс і прогноз на матч УПЛ 8.10.2023

Нападник "пивоварів" Ростислав Тарануха напередодні гри поділився інформацією про настрій команди.

"Минула гра з Минаєм була дуже принципова, "матч за 6 очок". Нам удалось перемогти і набрати важливі залікові бали в турнірній таблиці. Пишаюсь командою, кожен футболіст виконав великий обсяг роботи на полі, а я тільки поставив крапку в результативній атаці. У гарному настрої готуємось до наступного туру.

Зараз у нас досить конкурентний чемпіонат, який дарує глядачам цікаві матчі. Кожна команда може обіграти кожну. Особисто я не малював якісь уявлення про Прем’єр-Лігу, а готувався до важкого і захоплюючого чемпіонату, який буде приносити емоції нашим вболівальникам.

Перемога над Динамо? Це історичний матч для усієї великої родини Оболоні, ми вийшли в 1/4 Кубка України, вибили основного претендента на трофей — це не може не тішити. Але це вже історія. Ми перегорнули сторінку та рухаємось далі, готуємось до наступних матчів.

Можу сказати що матчі з Динамо й Дніпром-1 позитивно вплинули на нашу команду, додали впевненості. Дніпро-1 ми впевнено перемогли на виїзді, при тому, що пропустили першими з доволі спірного пенальті.

У грі проти Динамо ми не заслуговували на поразку, створили більше моментів, але трохи посприяли рішення арбітра і наші скасовані голи. Прикро було програвати Поліссю, на 95-й хвилині, коли нам забили з пенальті. Цей матч приніс найгірші враження.

Загалом, Металіст 1925, гарна та збалансована команда, на чолі з молодими тренерами. Креативна атака, багато майстерних виконавців. При цьому надійні в захисті. На нас чекає цікавий матч, проти непростого суперника", — заявив український фахівець.

Матч Оболонь — Металіст 1925 відбудеться 8 жовтня, о 13:00.