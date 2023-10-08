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Оболонь — Металіст 1925 1:0
Гол: Краснопір, 33

Оболонь: Рибка — Мединський, Карась, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Дубко (Черненко, 79), Косовський, Мороз — Суханов (Тарануха, 46), Краснопір (Груша, 79).

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Фарина, Курило, Червак — Вачіберадзе (Бичек, 75), Габелок — Арі (Русин, 46), Дмитренко (Є. Ткачук, 61) — Сидоров (Юсов, 46), Борячук (Чирук, 75).

Попередження: Прокопенко, Суханов, Мороз, Дубко — Курило

На 60-й хвилині був вилучений Ігор Курило (Металіст 1925) (друге попередження).

На 80-й хвилині був вилучений Олег Мозіль (Металіст 1925) (грубе порушення правил).