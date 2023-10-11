Україна

Київський клуб зацікавлений у послугах 24-річного футболіста.

Динамо виявляє інтерес до Маріана Худжі, повідомляє Orange Sport.

За інформацією джерела, ініціатор придбання – Мірча Луческу. На початку 2023 року Динамо вже виявляло інтерес до захисника, проте він зазнав серйозної травми.

Після тривалого відновлення гравець повернувся на поле наприкінці вересня і поки що зіграв лише один матч у Кубку Румунії нинішнього сезону.

Худжа, який має португальське громадянство та румунське походження, виступає за Петролул з 2020 року та провів за команду 63 матчі, відзначившись чотирма голами і трьома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко відмітився 90-им асистом за київське Динамо.