Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 12 жовтня 2023 року, 13:00.
Маріуполь — Зоря, ФК Зоря
13 жовтня 2023, 07:15
У заключному матчі 1/8 фіналу Кубку України луганська Зоря мінімально обіграла Маріуполь (1:0).
Єдиний і переможний м'яч був забитий наприкінці першого тайму, коли Вікентій Волошин забив зі штрафного удару.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Маріуполь — Зоря у 1/8 фіналу Кубку України-2023/24:
Маріуполь — Зоря 0:1
Гол: Волошин, 45.
ФСК Маріуполь: Кравцов, Булгаков, Терєхов, Шушко, Харжевський, Мельниченко, Гошкодеря (Петровський, 80), Мочевінський (Махиня, 80), Пентелейчук (Батальський, 80), Тепляков (Пуди, 57), Зубков (Літюк, 36).
Зоря: Сапутін, Снурніцин, Джордан (Дришлюк, 37), Вантух, Данченко, Жан Клод, Мічин (Мишньов, 78), Нагнойний (Головкін, 84), Волошин (Алефіренко, 78), Горбач (Венделл, 84), Герреро.
Попередження: Мічин, Герреро, Мишньов.