У заключному матчі 1/8 фіналу Кубку України луганська Зоря мінімально обіграла Маріуполь (1:0).

Єдиний і переможний м'яч був забитий наприкінці першого тайму, коли Вікентій Волошин забив зі штрафного удару.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Маріуполь — Зоря у 1/8 фіналу Кубку України-2023/24:

Маріуполь — Зоря 0:1
Гол: Волошин, 45.

ФСК Маріуполь: Кравцов, Булгаков, Терєхов, Шушко, Харжевський, Мельниченко, Гошкодеря (Петровський, 80), Мочевінський (Махиня, 80), Пентелейчук (Батальський, 80), Тепляков (Пуди, 57), Зубков (Літюк, 36).

Зоря: Сапутін, Снурніцин, Джордан (Дришлюк, 37), Вантух, Данченко, Жан Клод, Мічин (Мишньов, 78), Нагнойний (Головкін, 84), Волошин (Алефіренко, 78), Горбач (Венделл, 84), Герреро.

Попередження: Мічин, Герреро, Мишньов.