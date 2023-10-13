Україна

Велике інтерв'ю українського фахівця.

14 жовтня, у Празі збірна України буде приймати збірну Північної Македонії в рамках відбіркового матчу до Євро-2024. Напередодні гри головний тренер команди Сергій Ребров поспілкувався з Радіо Свобода.

Про те, де перебував під час початку повномасштабного вторгення:

"Коли розпочалася війна я був у Дубаї, працював в Аль-Айні. Це було для всіх дуже несподівано. Намагався повернутися в Україну, але в мене був контракт...

Ми всі усім, чим могли, намагалися допомогти нашій країні"

Про підписання контракту зі збірною України:

"Не вагався коли підписував контракт зі збірною України. Дійсно в цей час для мене було дуже важливо бути з українцями, з моїм народом. Якщо є така можливість, тренувати Національну збірну України – це велика честь для мене, для будь-якого фахівця. Тому я навіть не задумувався над цією пропозицією"

Про тренування під час повітряних тревог:

"Я не вважаю, що постійні тревоги це складно. Складно, напевне, тим бійцям, тим захисникам України, які зараз «на нулі». Це дуже складно.

Ми повинні робити все для України, намагатися допомогти Україні. Те, що ми робимо – це дійсно дуже важливо. І хоч ми, на жаль, не можемо грати в Україні, але ми відчуваємо підтримку українців скрізь, де б ми не були. Чи у Польщі, чи, як зараз , в Чехії... Це дуже велика підтримка"

Про рішення УЄФА допустити до змагань збірну країни 404 до 17 років:

"Йде війна. І я вважаю, що рішення допустити до змагань росіян дуже незрозуміле і для нас, і для всієї Європи. Але це рішення УЄФА. Ми будемо його опротестовувати.

Вже є багато країн, які вже відмовилися і будуть відмовлятися інші. Тому що так не можна робити.

Якщо ми покажемо, скільки українських дітей постраждало від рашистської агресії, то це вражаюча цифра. А вони зараз кажуть про російських дітей які не повинні страждати через війну"

Про спорт в контексті політики:

"Я вважаю, що спорт – це і є політика. У світі та в Європі багато людей знають та поважають людей, які заслужили повагу у спорті. Тому ці імена на слуху.

І я не знаю, хто більш популярний – політики чи спортсмени, які зробили щось для своєї країни. Я ніколи не казав, що спорт поза політикою.

Дуже важливо, що коли триває війна, то немає спорту поза політикою. Усі повинні згуртуватися та протистояти агресору"

Про Тимощука:

"У мене немає ніякого бажання розмовляти з такими людьми.

Зараз війна. Тому вже потрібно кожному вирішити, де вони: вони з Україною чи вони там, з рашистами? Ти не можеш бути посередині, я – нейтральний, я поза політикою. Зараз такого немає.

Тимощук обрав ту сторону.

Скільки постраждало людей, дітей і скільки людей виїхало з України через рашистів. Зараз нема, як я казав, середини. Ти повинен вирішити, де ти. Він вирішив, що він там"

Про матчі збірної України проти збірної росії:

"Вони завжди принципові. Усі матчі між Динамо і Спартаком чи України з росією були принципові.

Але я пам’ятаю той ажіотаж, що був, так цей ажіотаж створювали росіяни.

Я пам’ятаю цю гру, коли ми грали, коли Андрій Шевченко забив наприкінці гол, так цей ажіотаж взагалі створювали росіяни.

Коли ми грали в Києві, в Україні, так всі чекали цей матч, але якось українці по-іншому відносяться до цього. Ми поважали їх. Але, так, ми намагалися виграти цей матч, тому що ми вважали, що Україна сильніша"

Про розвиток українського футболу після Перемоги:

"Я вважаю, що українці – дуже сильна нація. Навіть зараз деякі кажуть, що дуже слабкий чемпіонат.

Так, зараз дуже великий відтік саме гравців з Європи з Чемпіонату України, але це великий шанс для молодих українських гравців, які зараз отримали шанс, щоб заявити про себе. І я вважаю, що в нас дуже цікавий чемпіонат.

І я завжди стежу за ним, тому що я – тренер збірної та тому, що це реально цікаво.

Я впевнений, що ми все повернемо. І наш чемпіонат буде набагато кращим"

Нагадуємо, що матч збірної України проти збірної Північної Македонії відбудеться 14 жовтня о 16:00 за київським часом.