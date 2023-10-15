Україна

Підопічні Олега Кузнецова поступилися з рахунком 0:2.

Збірна України U-19 провела завершальний матч проти Марокко в рамках міжнародного турніру в Південній Кореї.

Поступаючись по ходу першого тайму з рахунком 0:2, українські футболісти змогли переломити хід зустрічі й перемогти — 4:3. Дубль — в активі форварда Динамо Матвія Пономаренка. Ще по м'ячу забили його одноклубники Назар Балаба й Тарас Михавко.

Зазначимо, що У стартовому турі підопічні Олега Кузнецова поступилися господарям (2:4), після чого перемогли команду В’єтнаму (3:2).

Марокко U-20 — Україна U-19 3:4 (2:2)

Голи: 7, 20, 83 — Балаба 24, Михавко 45+2, Пономаренко 49, 80 (з пенальті).

Україна: Фесюк, Лисенко, Михавко, Балаба, Гусєв, Михайлів (Янчишин, 45), Ващенко (Сизонюк, 90+2), Василець (Микитюк, 60), Деркач, Кремчанін (Годя, 90+3), Пономаренко.

Нагадаємо, що з 15-го до 21 листопада юнацька збірна України зіграє у кваліфікаційному раунді Євро-2024 (U-19), де зустрінеться з командами Словаччини, Косова та Мальти.