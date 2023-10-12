Інше

Дубль оформив Дмитро Кремчанин, а ще один гол на рахунку Сергія Панченка.

Юнацька збірна України U-19 у рамках міжнародного турніру в Сеулі здобула перемогу над національною командою В'єтнаму з рахунком 3:2.

У складі "синьо-жовтих" оформленим дублем відзначився півзахисник Дмитро Кремчанин, а ще один м'яч до свого активу записав Сергій Панченко.

У першій зустрічі турніру команда Олега Кузнєцова поступилася Південній Кореї (2:4).

Свій наступний матч Україна проведе проти Марокко – 15 жовтня.

Україна U-19 — В’єтнам U-19 3:2

Голи: Панченко, 43, Кремчанин, 80, 87 — Конг Фуонг, 23, Мін Тьєн, 55.

Україна (стартовий склад): Суркіс, Балаба, Сизонюк, Білоконь, Лисенко, Шамузов, Михайлів, Янчишин, Годя, Панченко, Микитюк.