Україна

Команда Володимира Єзерського не відчула ніяких проблем із суперником.

У рамках другого туру відбору на ЄВРО-2024 юнацька збірна України вікової категорії U-17 здобула розгромну перемогу над однолітками з Ліхтенштейну.

Підопічні Володимира Єзерського відправили у ворота суперника сім "сухих" м'ячів, завдяки чому вони очолили турнірну таблицю групи 3.

Нагадаємо, що в першому матчі відбору наша команда зіграла внічию з Фінляндією (2:2), а свій наступний поєдинок проведе проти однолітків із Німеччини 21 жовтня, в якому для гарантованого виходу до фінальної частини турніру нас влаштує нічия.

Україна U-17 — Ліхтенштейн U-17 — 7:0 (4:0)

Голи: Степанов (5, 21, 57), Богданов (15), Драган (45+2, з пенальті), Гармаш (65), Ухань (69).

Україна U-17: Петренко, Рибак (Бондар, 46), Третяк (Рябоконь, 68), Дігтярь (Данковський, 46), Стрільчук, Гармаш, Сорока (Озимай, 46), Драган, Денисов, Степанов, Богданов (Ухань, 46).

Ліхтенштейн U-17: Геб, Пекораро (Уз, 65), Нігг, Джорджетта, Верлінг, Росенке (Бальбуена, 85), Концетт (Шейдль, 54), Шульц, Бек (Лінгг, 85), Ло Руссо, Зекан (Ламперт, 54).

Попереджені: Концетт (26), Верлінг (51).