Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 11 туру чемпіонату України, який відбудеться 20 жовтня та розпочнеться о 17:00.

Оболонь в рамках поєдинку 11 туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі луганську Зорю.

ОБОЛОНЬ — ЗОРЯ

П'ЯТНИЦЯ, 20 ЖОВТНЯ, 17:00. СТАДІОН ОБОЛОНЬ АРЕНА, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІГОР ПАСХАЛ (ХЕРСОН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА OTT-ПЛАТФОРМАХ MEGOGO, SETANTA SPORTS, КИЇВСТАР ТБ.

Оболонь продемонстрували непоганий старт як для новачка найсильнішого дивізіону, маючи після десяти зіграних матчів 12 балів. Цей показник дозволяє команди йти на десятій сходинці, відстаючи навіть від четвертого місця всього на чотири пункти. Втім, це не єдиний позитивний момент, який варто відзначити. Команда Валерія Іващенко грає в цікавий та сміливий футбол.

В минулому турі "пивовари" приймали на своєму полі Металіст 1925 та здобули мінімальну перемогу завдяки голу Краснопіра. Молодий нападник під час паузи на ігри збірних їздив до української молодіжки, з якою здобув перемогу над чинним чемпіоном Європи — збірної Англії. Отже, гравець буде натхненним та готовим забивати ще.

Зоря, своєю чергою, дещо розчарувала в цьому сезоні. Ненад Лалатович не зміг вдало підготовити команду до початку сезону, тому залишився без роботи. Валерій Кривенцов прийшов у Зорю нещодавно та намагається виправити ситуацію. Наразі луганці йдуть на 14 сходинці, маючи у своєму активі всього лише шість балів.

У своєму останньому матчі Зоря зустрічалась з ФСК Маріуполь та здобула перемогу з рахунком 1:0 в рамках Кубка України. Валерія Кривенцова важко назвати прихильником прагматичного футболу, проте в п'яти останніх матчах його команда забила лише три м'ячі, натомість й пропустила всього два.

Немає сумнівів, що грає вийде цікавою й з моментами для обох команд. Зорі дуже треба рухатись вгору, проте й Оболонь не планує сбавляти оберти.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

650-й матч Зорі в УПЛ, у якому луганський клуб може здобути 90-ту виїзну перемогу.

Оболонь утримує дві «сухі» серії, не пропускаючи домашніх голів в УПЛ впродовж 283-х хвилин , а загалом – теж 283-х хвилини.

Безвиграшна серія Зорі триває в УПЛ 5 ігор: 3 нічиї та 2 поразки.

50-й матч в УПЛ може провести Дмитро Нагієв (Оболонь).

25-й гол в УПЛ може забити В’ячеслав Чурко (Зоря).

Валерій Кривенцов на чолі різних клубів може зазнати 10-ї гостьової поразки в УПЛ.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Після відродження Оболоні команди не зустрічалися в офіційних турнірах.