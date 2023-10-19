Україна

Керманич Металіста 1925 висловився про майбутній матч в УПЛ.

У рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег зіграють харківський Металіст 1925 та криворізький Кривбас.

Головний тренер Металіста 1925 Едмар поділився очікуваннями від цього протистояння після міжнародної паузи.

"Звісно, що завжди, коли немає матчів, хлопці сумують за ними, хочеться грати, коли ти звик до цього. Але головне, щоб цей час, який був у нас, був часом, коли ми могли виправити те, чого нам не вистачало, особливо стосовно реалізації. Зосередилися на тренуваннях на діях атакувального плану. Головне, щоб це все вдалося.

Моральний та фізичний стан команди? Я думаю, що завжди, коли програєш, складно зібратися, але ця пауза тут нам також на користь. Можна так сказати, що хлопці відійшли й перебувають в цілком нормальному психологічному стані. Думаю, мають гарний настрій.

Звісно, що ми вивчали останні матчі Кривбасу, дивилися, як вони грали. Їх гра зараз дуже добре виглядає. Особливо, коли вони всі біжать вперед, тому з ними потрібно зіграти дуже обережно. Намагатимемося зіграти дуже гідно проти Кривбасу.

Чи всі готові зіграти? Начебто, уже в усіх все нормально, загалом. Євген Ткачук трошки прихворів, але вже може грати. Тож, думаю, що на цю гру всі будуть в строю", — цитує слова Едмара офіційний сайт Металіста 1925.

Матч Металіст 1925 — Кривбас відбудеться завтра, 20 жовтня, о 19:00 за київським часом.