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Хавбек Кривбасу висловився про майбутній матч із Металістом 1925.

У рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег зіграють харківський Металіст 1925 та криворізький Кривбас.

Півзахисник Кривбасу Максим Задерака поділився очікуваннями від цього протистояння після міжнародної паузи.

"Звісно, важко повноцінно замінити офіційний матч двосторонкою. Але, найголовніше, що ми отримали навантаження. Це була одна з першочергових задач на спаринг.

Металіст 1925 — моя колишня команда, але готуюсь як до звичайної гри. Звісно, буде приємно зустріти експартнерів. Так, я був у цій команді півроку, навіть більше. Але потім війна, і усі знають, як далі все пішло. Це дуже хороша команда, яка грає у короткий та середній пас. Демонструють атакувальний футбол. Буде важка гра для обидвох команд.

Чи тисне психологічно перше місце Кривбасу в таблиці? Якщо чесно, в таблицю не заглядаю. Так, багато від кого чув, що ми на першому місці (посміхається). Щодо психології, то на мене це не тисне. Сподіваюсь, на команду також. Треба просто показувати свій футбол, йти від матчу до матчу, серйозно налаштовуватись на кожного суперника та грати тільки на перемогу", — цитує слова Максима Задераки офіційний сайт Кривбасу.

Матч Металіст 1925 — Кривбас відбудеться завтра, 20 жовтня, о 19:00 за київським часом.