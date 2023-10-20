Україна

Команда Едмара нарешті забила у ворота суперників, але до здобуття нею очок це не призвело.

Після надзвичайно результативної стартової гри одинадцятого туру української Прем’єр-ліги поміж київською Оболонню та луганською Зорею (2:4), увага вболівальників одразу перемикалась на пізній поєдинок вечору п’ятниці, у якому брав участь новоспечений лідер чемпіонських перегонів. І справді, за всіма цими подіями міжнародної павзи можна було й забути, що криворізький Кривбас саме очолив турнірну таблицю перед відпочинком, тож мав відстоювати власні позиції вже в новій для себе ролі.

Команда Юрія Вернидуба звітними вихідними гостювала в харківського Металіста 1925 на полі стадіону Лівий берег і це була дійсно важлива гра для команди Едмара / Олега Голодюка. По-перше, "жовто-сині" не забивали чотири останніх офіційних матчів, а по-друге — не могли навіть здобути нічиєї в трьох останніх із них. Із такими результатами не за обрієм і підвалини турнірної таблиці.

І ще більш чіткими ставали їхні обриси на початку цієї гри, бо Металіст 1925 припустився помилки та дозволив суперникам оформити швидкий м’яч. Розіграш на лівому фланзі атаки дістався Татаркова всередині штрафного, після чого той покотив під удар у дальній кут на Задераку. Отримавши перевагу, Кривбас доволі довго тримався з м’ячем у ногах та створив кілька непоганих нагод для того аби збільшити перевагу за рахунком.

Однак найкращий момент гостей — удар головою від Бескоровайного з подачі кутового на правому фланзі — пройшов повз площину чужих воріт, тож Металіст 1925 отримав можливість підняти голову й навіть створити власну гольову нагоду. Однак Дмитренко ударом із правого флангу штрафного не переграв Кліщука в ближньому куті, а невдовзі правий фланг захисту команди Едмара знову припустився помилки.

Цього разу в схожій комбінації Дебелко котив м’яч під розстріл чужих воріт для Кожушка, а той спокійно скористався своїм шансом. І якби не м’яч у відповідь від Вачіберадзе за кілька хвилин після цього, то в господарів були в дуже великі проблеми в другому таймі. Однак закидання з глибини лівого флангу від Мартинюка Бека все ж таки перевів повз Кліщука, який недбало зіграв на виході з воріт, тож хоч якась інтрига залишалась у нашій грі.

На початку другої половини матчу Вернидуб знав із гри Бізіману, який догрався до картки та взагалі чимало фолив у першому таймі, тож у опорній зоні Кривбасу стало більш спокійно. Однак відсутністю креативної ланки в складі суперників 1925 не квапився користатись, а суперники натомість дочекались на можливість провести контратаку за відсутності інших небезпечних моментів.

На 68 хвилині Дібанго протягнув м’яч лівим флангом, залишив його в штрафному для подальших дій Понєдєльніка, той не вигадав нічого кращого, аніж пробити у воротаря з гострого кута, а ось відскок у порожні добив Задерака. Тут треба віддати належне команді Едмара, бо вона не зупинилась на цій невдачі.

У одного лишень Сидорова було дві відмінні нагоди для того, аби хоч один м’яч відіграти, але то він із гострого кута влучить у стійку порожніх воріт, то партнер віддасть трохи поспішний пас під завершення із вигідної позиції. Зрештою, гості теж інколи мали нагоди проводити чергові контратаки, але більше грали з акцентом на збереження рахунку.

У наступному турі харківський Металіст 1925 проведе гостьовий матч проти полтавської Ворскли, а криворізький Кривбас прийматиме дніпровський Дніпро-1.Металіст 1925 —1:3Вачіберадзе, 39 — Задерака, 3, 68, Кожушко, 32Сидоренко — Жичиков, Є. Ткачук, Фарина (Капінус, 79), Безуглий —Габелок, Вачіберадзе, Мартинюк (Юсов, 58) — Русин (Арі, 79), Борячук (Сидоров, 59), Дмитренко (Бичек, 59).Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Татарков (Гончарук, 90+2), Задерака (Блізніченко, 90+2), Бізімана, Д. Кузик (По, 52) — Дебелко, Кожушко (Прінс, 83).Попередження: Борячук — Бізімана, Стецьков