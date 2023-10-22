Ворскла в рамках 11-го туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Полісся.

Матч, який має пролити світло на нові розклади в УПЛ.

З погляду будь-яких історичних розкладів Полісся абсолютно не рівня Ворсклі. Цей сезон – 28-й у вищій лізі поспіль для полтавців, і лише два гранди відносяться у безперервних стосунках із елітою довше. В активі клубу є Кубок, є бронзові медалі, є груповий етап Ліги Європи та, головне, немає жодних розформувань із наступним “воскресінням”. Полісся – зрозуміло, дебютант ліги.

Але з погляду сучасного стану справ команди принципово іншого рівня, але в інший бік. Ворскла на тлі проблем Жеваго проспала літнє трансферне вікно, втратила зміну поколінь і грає щонайменше нестабільно. Смішно, що єдина перемога в останніх чотирьох турах здобута на полі Шахтаря, але додаткових очок вона не приносить.

Полісся ж у таблиці все вище і вище. Навіть не найцікавіша гра не заважає перегравати одного суперника за іншим – і якщо команда Калітвінцева виграє й сьогодні, то вийде на друге місце. Клас, все вирішує нудний клас гравців: за складом житомирці один із найукомплектованіших клубів ліги. В атаці є Аріельсон, Будківський, Макуана – і це гарантує одного дуже класного “джокера”, тому що з цих трьох один, швидше за все, змушений розпочинати матчі в запасі.

Ключова інтрига матчу: як Ворскла справлятиметься з ривками Макуани. Скрипник наполегливо робить ставку на сміливий футбол, від себе – а Бені й не такі лінії оборони знищував своїми спринтами. Про Чеснакова в основі, напевно, можна й не згадувати, але проти Макуани в принципі небезпечно грати із високою лінією.

Проблема ж Полісся – правий захисник. Вони на цю позицію орендували у Динамо Кравченка, той спочатку грав у основі – але після програшу Чорноморцю сів у запас. А Морозко, який виграв у нього конкуренцію, отримав червону у минулому турі і сьогодні зіграти просто не зможе. Буде цікаво, хто та як стримуватиме Якубу.