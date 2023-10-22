Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 22 жовтня та розпочнеться о 15:00.
Воротарське тренування / Фото: ФК Полiсся
22 жовтня 2023, 08:15
Ворскла в рамках 11-го туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Полісся.
Недiля, 22 жовтня, 15:00. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Арбітр – Ярослав Козик (Мукачево). Пряма трансляція на OTT-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ.
Матч, який має пролити світло на нові розклади в УПЛ.
З погляду будь-яких історичних розкладів Полісся абсолютно не рівня Ворсклі. Цей сезон – 28-й у вищій лізі поспіль для полтавців, і лише два гранди відносяться у безперервних стосунках із елітою довше. В активі клубу є Кубок, є бронзові медалі, є груповий етап Ліги Європи та, головне, немає жодних розформувань із наступним “воскресінням”. Полісся – зрозуміло, дебютант ліги.
Але з погляду сучасного стану справ команди принципово іншого рівня, але в інший бік. Ворскла на тлі проблем Жеваго проспала літнє трансферне вікно, втратила зміну поколінь і грає щонайменше нестабільно. Смішно, що єдина перемога в останніх чотирьох турах здобута на полі Шахтаря, але додаткових очок вона не приносить.
Полісся ж у таблиці все вище і вище. Навіть не найцікавіша гра не заважає перегравати одного суперника за іншим – і якщо команда Калітвінцева виграє й сьогодні, то вийде на друге місце. Клас, все вирішує нудний клас гравців: за складом житомирці один із найукомплектованіших клубів ліги. В атаці є Аріельсон, Будківський, Макуана – і це гарантує одного дуже класного “джокера”, тому що з цих трьох один, швидше за все, змушений розпочинати матчі в запасі.
Ключова інтрига матчу: як Ворскла справлятиметься з ривками Макуани. Скрипник наполегливо робить ставку на сміливий футбол, від себе – а Бені й не такі лінії оборони знищував своїми спринтами. Про Чеснакова в основі, напевно, можна й не згадувати, але проти Макуани в принципі небезпечно грати із високою лінією.
Проблема ж Полісся – правий захисник. Вони на цю позицію орендували у Динамо Кравченка, той спочатку грав у основі – але після програшу Чорноморцю сів у запас. А Морозко, який виграв у нього конкуренцію, отримав червону у минулому турі і сьогодні зіграти просто не зможе. Буде цікаво, хто та як стримуватиме Якубу.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:
ЦІКАВІ ФАКТИ:
Домашня безнічийна серія Ворскли в УПЛ триває 10 ігор: 7 перемог та 3 поразки.
Полтавчани на своєму полі забивають голи в Чемпіонатах впродовж 10-ти ігор – 15 голів.
Безпрограшна серія Полісся триває в Чемпіонаті 3 гри: 2 перемоги та нічия.
Юрій Калітвінцев в статусі тренера та гравця проведе 150-й матч в УПЛ.
40-й матч Ворскли при Віктору Скрипнику в УПЛ.
15-й гол в УПЛ може забити Володимир Чеснаков (Ворскла).
ПОТОЧНА ФОРМА:
прогноз 1:1