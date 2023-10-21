Україна
21 жовтня 2023, 18:55
Дубль Келсі допоміг Шахтарю обіграти ЛНЗ у дебютному матчі на чолі з Срна
"Гірники" повернулись до перемог перед надважливим матчем проти каталонської Барселони в Лізі чемпіонів.
Шахтар — ЛНЗ, фото ФК Шахтар Донецьк
21 жовтня 2023, 18:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — ЛНЗ 3:0
Голи: Сікан, 20, Келсі, 83, 90
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Ракіцький, Топалов — Степаненко (Назарина, 85) — Зубков, Бондаренко, Криськів (Егіналду, 86), Невертон — Сікан (Келсі, 75).
ЛНЗ: Пеньков — Насонов, Муравський, Селін (Ковальов, 79), Стасюк — Рибалка (Наумець, 69) — С. Шестаков (Олійник, 74), Бойко, Калюжний, Норенков — Хобленко (Прядун, 69).
Попередження: Бондаренко, Конопля