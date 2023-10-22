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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та львівський Рух.

Рівненський Верес та львівський Рух матчем на рівненському Авангарді відкриватимуть події недільної частини одинадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Сергій Лавриненко, після поразки від дніпровського Дніпра-1 (0:2), використав із перших хвилин Кучеренка в центрі захисту, тоді як Кльоц зіграє в опорній зоні, а Станіслав Шарай та Світюха розташуються в ланці атакувальних півзахисників. Напад очолить Гайдучик.

Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти закарпатського Миная (0:0), залучив до стартового складу Підгурського та Пастуха до центрального трикутника, тоді як Руніч з'явиться ліворуч в атаці.

Верес: Паст — Балан, Кучеренко, Курко, Шевченко — Кльоц, Кучеров — В. Шарай, С. Шарай, Світюха — Гайдучик.

Запасні: Когут, Вовченко, Жуліо Сезар, Шестаков, Марусич, Ковалюк, Яго, Гакман, Кухарук.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Підгурський, Пастух — Теслюк, Климчук, Руніч.

Запасні: Герета, Холод, Лях, Мисик, Притула, Таллес, Плюман, Квасниця, Соломон-Отабор, Довгий, Карабін, Непейпієв.



Гра Верес — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.