Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дев'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 22 жовтня та розпочнеться о 13:00.

Верес у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги на своєму полі прийме Рух.

Верес — Рух

Недiля, 22 жовтня, о 13:00. “Авангард”, Рівне. Арбітр — Олександр Омельченко (Слов'янськ). Пряма трансляція на YouTube-каналі Вереса

Команди вирішували завдання одного рівня ще минулого сезону, але зараз їх розділяє прірва. Причому розділяє навіть не так у результатах – що таке 10 очок на дистанції? – скільки у грі.

Пономарьов поставив Руху цікавий футбол, змусив суперників ставити глибоку лінію оборони та розкрив Клімчука у великого гравця. Нехай виходить не все, але очевидно, що господарі “Арени Львів” боротимуться за єврокубки, а не за виживання. Верес же... Надєїн просто сподівається, що Олександрія розвалиться і стане другим “трупом”?

Дуже важка гра, яка виглядає проблемою номер нуль. Ті три очки, які треба відігравати від ЛНЗ та Олександрії, маючи два матчі в запасі – це насправді дрібниця. Справжня проблема – шість голів у дев'яти матчах рівнян, за дуже похмурої гри. Команда дуже мало атакує, в основному відбивається числом – і, чесно кажучи, навіть це робить погано. Поки що все йде до того, що за принципом природного відбору Вереса залишить УПЛ.

Втім, упиратися команда точно буде до кінця. Не можна забувати, що як мінімум половина креативу команди минулого сезону виходила від Кльоца, який через проблеми зі здоров'ям не зіграв у цьому сезоні жодної хвилини. При цьому на лаву він уже потрапляв – і, може, після збірних уже час кидати його в бій? Рух добре грає на виїзді (поки зібрав там 67% від максимуму), і просто так Вересу не гарантована з ним навіть нічия.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

40-й гостьовий матч Руху в УПЛ.

Верес не забиває голів в УПЛ впродовж 326-ти хвилин.

Безвиграшний серіал Вересу триває в Чемпіонаті 4 гри: по 2 нічиї та поразки.

Гольова клубна рекордна гостьова серія Руху триває в УПЛ 4 гри – 8 голів.

Безнічийна виїзна серія Руху триває в УПЛ 4 гри (3 перемоги та поразка) і до повторення клубного рекорду ще одна гра.

10-й в УПЛ матч Вереса при Сергію Лавриненку.

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